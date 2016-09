Rus domačinu pljunil v obraz

V hrvaškem obmorskem mestu Omiš (ta stoji dobrih 25 kilometrov jugovzhodno od drugega največjega mesta na Hrvaškem Splita) so bili pred dnevi zgodaj zjutraj priča požaru več parkiranih avtomobilov. Čeprav preiskava in iskanje storilcev še potekata, pa, kot je mogoče razbrati iz pripovedovanj domačinov, bi lahko za vsem stali turisti. Ravno v tistem času, kot je povedal eden izmed Omišanov, je šla mimo po ulici Put ribnjaka skupina pijanih turistov. Bili naj bi iz Velike Britanije, znani pa so po tem, da v obmorskih letoviščih, ne glede na to, v katerem koncu Evrope so, zelo radi globoko pogledajo v kozarec. Policisti so jih kmalu ujeli kakšen kilometer od kraja dogodka, in sicer predvidevajo, da so se vračali v apartmaje. Preiskava bo seveda pokazala, kdo je zanetil požar in ali so vpleteni turisti z Otoka. A ne glede na to je jasno, da je nastala velika materialna škoda. Uničena so bila štiri vozila. Do tal je pogorel renault clio, delno uničeni pa so dva VW golfa in eno vozilo nissan.



Obema kazen



Hrvaški policisti so v zadnjih tednih obravnavali še kar nekaj kaznivih dejanj, v katera so bili vpleteni tuji turisti. V začetku meseca so prijeli 59-letno Švedinjo, ki se je odločila, da si bo v eni izmed trgovin v Dubrovniku izposodila sončna očala.



Nekaj dni zatem je bilo precej pestro v dubrovniškem predelu Pile, kjer se je nad 25-letnega Dubrovčana spravil ruski turist. Dogajalo se je v nočnem klubu, kjer je Rus pljunil domačina, ta pa ni odreagiral mirno, saj mu je vrnil z udarcem s pestjo. Na srečo so bili v bližini policisti, tako da med moškima ni izbruhnil še večji spor. Oba so privedli k sodniku za prekrške, ta jima je izrekel kazen zaradi kršenja javnega reda in miru.