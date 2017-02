Rožnata panterja  strpali za zapahe

MILANO – Italijanska policija je prijela dva Srba, 30-letnega Uroša Ivkovića in leto mlajšega Aleksandra Šarca, v povezavi z ropom luksuzne draguljarne v Milanu, iz katere sta 21. septembra lani odnesla nakit v vrednosti več sto tisoč evrov. Lopova, ki sta zlatarno oropala v slogu rožnatih panterjev, naj bi bila del večje skupine, ki je aktivna v večjih evropskih mestih.



Posnetek varnostnih kamer, ki so ga nedavno objavili na spletu, kaže, kako eden od roparjev vstopi v zlatarno in se pretvarja, da je kupec. Od prodajalke je zahteval, da mu pokaže nakit, govoril je angleško. Ženska je odšla do prostora s trezorjem, tam pa jo je lažni kupec podrl na tla in jo zvezal s selotejpom. Takrat je vstopil njegov sodelavec in izpraznil trezor, nakit sta spravila v torbe, ki sta jih imela s sabo, in skozi glavni vhod sproščeno odšla iz zlatarne.



Ivković je bil že obsojen zaradi manjših kraj v Italiji in tudi Srbiji, pišejo italijanski mediji, Šarca so prijeli v Srbiji na podlagi mednarodne tiralice, Italija pa bo verjetno zahtevala njegovo izročitev. Policija še išče tretjega vpletenega v dogodek.



»Skupina je bila dobro organizirana, rop so skrbno pripravili. Trajalo je le nekaj minut, alarm se je oglasil šele pol ure pozneje, vključila ga je uslužbenka zlatarne, ko se ji je uspelo osvoboditi. Čez šest ur so bili roparji že na hrvaško-srbski meji,« so na novinarski konferenci pojasnili italijanski preiskovalci. Ti so imeli srečo, da je uslužbenka prepoznala srbski jezik in razumela, ko je med dogodkom en ropar drugemu rekel: Čekaj (Čakaj). Prav ta podrobnost je bila odločilna in je preiskovalce usmerila proti Srbiji ter pripeljala do aretacije.