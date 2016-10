Rovinj v strahu: ves krvav grozil, da bo z virusom HIV okužil goste in natakarje

ROVINJ – V hrvaški Istri se je med ljudi vrnil strah pred 50-letnim Robertom Riggijem, ki je znan tudi pod imenom Bagami. Gre za starega znanca policije, ki je pred dnevi ponovno poskrbel za incident v enem od rovinjskih lokalov. Potem ko se je samopoškodoval, je gostom grozil, da jih bo okužil z virusom HIV, poroča Jutarnji list.

Zgodilo se je v petek ob 21. uri, ko je Riggi v gostinskem objektu v Ulici Joakima Rakovca kričal in razbijal inventar, potem pa si je na glavi razbil steklenico in z ostrim delom grozil preostalim gostom. Vmes je iz blagajne ukradel nekaj sto kun in pobegnil. Policija ga je našla v enem od drugih lokalov. Takrat je izza šanka vzel dva noža in z njima začel mahati proti policistom. To so ga obvladali s prisilnimi sredstvi, po neuradnih informacijah so ga prepeljali v puljsko prihiatrično bolnišnico.

Riggi, ki je okužen s hivom, je za podobne incidente poskrbel že pred leti. Leta 2008 se je po razbijanju v rovinjskem lokalu porezal in grozil, da bo okužil goste ter natakarje, čez dve leti pa je vlomil v stanovanje nekega Italijana in razgrajal po še enem lokalu, še poročajo hrvaški mediji.