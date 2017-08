Rodila otroka in ga zažgala

COLUMBUS – Pred sodnika je stopila 18-letna Brooke Skylar Richardson, ki je osumljena, da je ubila svojo novorojeno hčer, jo sežgala in ostanke zakopala na vrtu za svojo hišo. To se je zgodilo minulo pomlad, ko je svetlolasa navijačica postala ena od osrednjih novic v Združenih državah. Najstnica se je pred sodnikom Donaldom Odo izrekla za nedolžno.

Osumljenka je zdaj v hišnem priporu, potem ko so njeni starši plačali 43.000 evrov varščine. Od maja, ko je umorila otroka, je Brooke maturirala, vendar ves čas nosi oddajnik na gležnju. Javnost moti, da najstnica na sojenje, ki se bo začelo na začetku novembra, ne čaka za rešetkami.



Njeni starši naj bi veliko dajali na ugled in videz, a vendar je vsa soseska vedela, da je Brooke noseča.



Zagovornik Charlie Rittgers je povedal, da poznajo ime otrokovega očeta, vendar ga ne bodo razkrili. Trupelce so našli julija, aretirali pa so jo 4. avgusta, ko so zbrali dovolj dokazov.

Državni tožilec David Fornshell je razkril, da je rodila okoli 7. maja, deklico pa takoj za tem umorila. Njenim staršem naj bi veliko pomenila ugled in videz, a vendar je vsa soseska vedela, da je Brooke noseča. »Nikoli ni kadila, ni popivala ali hodila na zabave. Brooke je zelo dobro dekle, ki je pomagalo otrokom, je dobra oseba po vseh kriterijih,« je zagotavljal njen zagovornik.

Najstnica si želi to jesen začeti študij na univerzi Cincinnati.