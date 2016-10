Rešil ga je pred pitbulloma

Policisti med drugim rešujejo življenja, in prav to je napravil mož postave iz ameriške zvezne države Oklahoma: moškega je v mestu El Reno rešil pred dvema pobesnelima, napadalnima pitbulloma, in to tako, da ga je potegnil na pokrov policijskega avta.



Ko se je policist Barrett Storm peljal v službo, je v bližini srednje šole v El Renu opazil moškega, ki je bežal in kričal na vse grlo, preganjala sta ga psa, dva pitbulla. Tekel je zadenjski, z jakno pa je mahal pred sabo, da bi se ju otresel. Storm ni pomišljal, nemudoma je ustavil v bližini, skočil iz vozila in bežečega potegnil na pokrov motorja, proč od zob agresivnih psov, potem pa tja skočil še sam. Storm je pozneje povedal, da sta bila psa besna, napadalna: »Agresivna sta bila, skakala sta na naju, lajala. Ves čas sem mislil le na to, da moram zavarovati moškega.«



Potegnil je pendrek in začel udrihati po sprednjem delu vozila, da bi pritegoval pozornost psov do prihoda pripadnikov živalske policije in preprečil, da bi odtavala in si poiskala drugo žrtev. Pitbulla moškega k sreči nista ranila, prav tako ne Barretta, jo je pa iz incidenta z nekaj udrtinami odneslo policijsko vozilo, nastale so tam, kjer je policist zamahnil s pendrekom. Psa so ujeli in vrnili lastniku, ta je policiji povedal, da ju je izpustil in jima dovolil, da tečeta brez nadzora, poročajo lokalni mediji.



Policist Storm je povedal, da je raje izbral pendrek kot pištolo, čeprav je bil oborožen – ura je bila skoraj 15. in iz bližnje šole so se kmalu zatem vsuli dijaki: »To ni bil primeren čas za streljanje.«