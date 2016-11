Rešen umor v elitni soseski: politični lider ga je likvidiral, ker ni zaposlil sina

ZAGREB – Preiskovalcem je uspelo razrešiti umor, ki se je pred tednom dni zgodil v elitnem delu Zagreba na Nazorjevi ulici. Umora Đorđa Burića (85) je osumljen Vlado Turudič (54), eden izmed vidnih članov Avtohtone hrvaške stranke prava (A-HSP) in strasten šahist, ki so ga v četrtek že zaslišali.

Policija je v sredo preiskala Turudićevo stanovanje, da bi našli pištolo, iz katere je bilo izstreljenih šest nabojev. Med preiskavo so iskali tudi druge dokaze, ki bi potrdili ali ovrgli, da je prav Turudić vzel Burićevo življenje. Zaslišanje je potekalo skoraj ves dan, da bi preverili njegov alibi. Po dolgem in temeljitem zaslišanju naj bi na koncu priznal krivdo, zato so ga tudi priprli.

Turudić naj bi Burića umoril, ker ta ni zaposlil njegovega sina, kot naj bi bil obljubil njegovi ženi. Osumljenec naj bi bil že prej poznan po svojih nasilnih izpadih.