Reka naplavila truplo, število žrtev masakra narašča

Osem identificiranih žrtev londonskega masakra od leve zgoraj: Alexandre Pigeard, Sébastien Bélanger, Christine Archibald, Xavier Thomas, Sara Zelenak, James McMullan, Ignacio Echeverría in Kirsty Boden. Foto: facebook

LONDON – Londonska policija je sporočila, da so med iskanjem pogrešanega Francoza, 45-letnega Xavierja Thomasa, v Temzi našli truplo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je potrdil, da gre za truplo Francoza, ki je bil pogrešan vse od sobotnega terorističnega napada v Londonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zjutraj smo dobili nove informacije. Na francoski strani so zdaj že tri žrtve in osem ranjenih,« je sporočil Macron. »Plačali smo visoko ceno v tem napadu,« je dodal Macron v kratki izjavi v Elizejski palači.

Londonska policija je sicer sporočila, da so o najdenem truplu že obvestili Thomasove sorodnike. Truplo so našli v torek pozno zvečer v bližini pristanišča v četrti Limehouse, približno dva kilometra od Londonskega mostu, kjer se je v soboto začel napad.

Nekateri očividci napada so namignili, da je Francoza na mostu zadel kombi, zaradi česar naj bi padel v Temzo, je v torek sporočila policija. Thomas se je po mostu sprehajal s partnerico, ki je bila v napadu hudo poškodovana.

To je že osma žrtev sobotnega napada, ko so trije napadalci s kombijem najprej zapeljali v množico na mostu, nato pa z noži napadli ljudi na tržnici Borough. Pri tem so ranili skoraj 50 ljudi.