Receptor je ustrelil šefa in nato še sebe

NIŠKA BANJA – Lastnik vile DND v srbski Niški Banji je prejšnjo soboto umrl pod streli 42-letnega Dejana Jovanovića, ki je bil pri njem zaposlen kot receptor. Motiv za umor 51-letnega Dejana Dejančića je bil verjetno ljubosumje. Večina zaposlenih v vili je začudena, saj sta bila pokojnik in njegov krvnik najboljša prijatelja, nekateri so pričali, da sta bila kot brata. Po zločinu je Jovanović sodil samemu sebi, tako da si je izstrelil metek v glavo. Ob prihodu specialcev je še vedno dajal znake življenja. »Dekle osumljenega je bilo priča zločinu. Ona je bila z Dejanom Dejančićem v sobi, ko je Dejan Jovanović dvakrat streljal v prijatelja. Njej je dovolil, da je odšla, potem je streljal nase,« je razkril vir.



Dekle receptorja je v vili službovalo kot hostesa, sobarica, zadolžena je bila tudi za kuhanje kave. Med streljanjem sta bila v vili še dva zaposlena in dva gosta. Vsi so nemudoma zbežali na varno. Jovanović si je domnevno najprej poskušal prerezati žile, a ker mu ni uspelo, se je ustrelil v glavo. Policija je kmalu za tem obkolila hišo. Poskušali so navezati stik z napadalcem, z njim so se pogovarjali po megafonu. »Ti nisi kriminalec, nobene potrebe ni, da se zadeva zaplete. Pridi, boš povedal svojo plat zgodbe, povej, kaj se je zgodilo,« so mu prigovarjali. »Pridi, da te vidi sestra, tudi sestrični sta tukaj. Potrdi nam, da si živ. Tukaj so tudi reševalci.«



Ker ni bilo nobenega odziva, so v hišo vrgli šok bombi in nato so vdrli specialci. Celotna drama je trajala le 15 minut. Morilec je bil operiran v na kliniki za nevrologijo in je v kritičnem stanju.