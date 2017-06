Razkrito, kdo je najstnica, ki je pomagala umoriti malega Denisa (3)

PULJ – Stara je bila komaj šest let, ko se je prvič srečala s policijo. Vse življenje je bila zlorabljana, tako fizično, psihično kot tudi spolno. Policija njene identitete ne razkriva, saj je mladoletna, celo najmlajša osumljenka umora na Hrvaškem. Govorimo o domnevni sostorilki umora triletnega Denisa v Pulju, ki se ga je znebila njegova mama Chiara Pašić.



Kot navaja Jutarnji list, gre za tragično zgodbo deklice, ki je osumljena, da je pomagala pri umoru triletnega dečka. Od lani je živela v puljskem prevzgojnem domu, kamor so jo premestili iz podobne ustanove v Zagrebu. Kot je povedal vir, je bila stanovalka raznih prevzgojnih domov že od šestega leta starosti, nemalokrat so jo tudi hospitalizirali v različnih psihiatričnih ustanovah po vsej državi. »Vse življenje so jo zlorabljali, fizično, psihično in tudi spolno. Tudi ko je nekaj časa bivala v rejniških družinah,« je pojasnil vir.



Pri šestih letih se je prvič srečala s policisti, ko so ti obravnavali prijavo, da naj bi jo njena sestra ponujala strankam za denar. Policija jo je zavarovala tako, da jo je namestila v prevzgojni dom. Deklica naj bi izhajala iz številne družine, v kateri naj bi se ženske članice prostituirale. Prav nič otroške izkušnje naj bi imele za deklico grozljive posledice, zaradi psihičnih težav je del svojega življenja preživela v različnih psihiatričnih ustanovah.



Neuradno naj bi bila zadnje tri dni pred umorom pri Pašićevi. Tam naj bi se zabavala, pila, se družila z moškimi in pazila na Denisa. Vse do 23. maja, ko naj bi se ga odločili ubiti. Chiara naj bi se za grozljivo dejanje odločila zato, ker naj bi ji bil Denis v napoto pri načrtih, da bi se zaradi moškega preselila v Makedonijo.



Podrobnosti dejanja še niso znane, krožijo pa različne zgodbe. Po eni naj bi Chiara in deklica dečka poskušali opiti z alkoholom in omamiti s tabletami, nato pa naj bi ga izmenično davili z rokami. Da bi prekrili sledi, sta ga z vozičkom odpeljali do plaže, kjer sta ga vrgli v vodo. Voziček sta pustili na plaži, da bi se videlo, da se je tam nekaj zgodilo. Po polnoči je Chiara policistom prijavila izginotje sina, ki naj bi se tisti dan igral v parku pred blokom, nato pa je okoli 19. ure izginil. Chiara naj bi ga iskala šest ur, preden je obvestila policiste.



A očitno je bila njena vest preglasna. Okoli sedmih zjutraj je poklicala policijo in povedala, da ve, kje je truplo njenega otroka, okoli poldneva je dejanje priznala. Policisti so tako aretirali mamo, 14-letno deklico in 29-letnega moškega, ki naj bi vedel za zločin, a ga ni prijavil.



Deklica in mama sta v priporu, moškega pa so izpustili na prostost. Pašićevi grozi do 40 let zapora, deklico pa bodo obravnavali po zakonu o mladoletnih storilcih.