Razkrito: džihadistični krvniki iz Pariza kot begunci potovali čez Slovenijo

NEW YORK – Televizija CNN je več mesecev analizirala okrog 90.000 strani preiskovalne dokumentacije o terorističnih napadih Islamske države (IS) v Parizu novembra lani in med drugim ugotovila, da so vsaj štirje teroristi iz Sirije po balkanski poti potovali do Avstrije. Dvema je uspelo priti na cilj, dva pa so Avstrijci po napadih ujeli. Napad v Parizu je v največji meri organizacijska zasluga terorističnega šefa Abuja Ahmada, ki je napadalce usmerjal na poti prek Evrope in jim zagotavljal denar.

Zastavljen še bolj krvavo

Napad na Pariz je bil sprva zastavljen še bolj ambiciozno oziroma krvavo, hkrati z njim naj bi nameravali teroristi napasti še drugod v Evropi, na primer na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, ter drugje po Franciji. Napadom v Parizu bi morali slediti še drugi, je poročal CNN. Preiskovalni dokumenti evropskih policij, predvsem francoske, razkrivajo informacije o dveh teroristih IS, ki sta nameravala napasti v Parizu, in omenjajo še enega, ki so ga ujeli, vendar šele dobrega pol leta po napadih v Parizu.

Alžirec Adel Hadadi in Pakistanec Mohamed Usman sta se mesec in pol pred napadi v Parizu podala na pot iz Sirije skupaj z Ahmadom al Mohamedom in Mohamedom al Mahmodom. Predstavljali so se za begunce iz Sirije, med seboj se niso poznali, prav tako niso vedeli, kakšna naloga jih čaka. Mohamed in Mahmod sta uspešno prečkala mejo med Turčijo in Grčijo, Hadadija in Usmana pa so Grki pridržali zaradi ponarejenih potnih listov.

Dobila dva tisočaka

Izpustili so ju šele oktobra lani, zato sta zamudila in se nista tako kot Mohamed in Mahmod razstrelila v Parizu. Ko so ju izpustili, sta stopila v stik s šefom Abujem Ahmadom, ki jima je priskrbel 2000 evrov, s katerimi sta potovala naprej prek Makedonije, Srbije, Hrvaške in Slovenije do Avstrije. V Salzburgu sta se dan po napadih v Parizu nastanila v begunskem centru in čakala nadaljnja navodila.

V Salzburgu sta dočakala le policijo, ki ju je aretirala že decembra lani. Policija je lovila predvsem Abuda Tabunija, ki je bil povezan z napadi v Parizu, a se je izmuznil aretaciji in za zapahe so ga spravili šele julija letos. Policija je decembra našla le njegov mobilni telefon, ki se je polnil pri Hadadijevi postelji.

Od Hadadija je potem policija veliko izvedela o načinu delovanja teroristov in ambicijah krila za zunanje operacije IS Amn al Hardži. Teroristi za komuniciranje uporabljajo aplikacije, kot je telegram, ki je kodiran, zato jim oblasti niso mogle prisluškovati, je poročal CNN.

Potovanja se izvajajo po etapah in operativci sproti dobivajo informacije, kam bodo šli, s kom se bodo srečali, kje bodo dobili denar in kaj je njihova naloga. Pri prehajanju meja pa jim med drugim priporočajo skrivanje po straniščih vlakov.