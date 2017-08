Razkrite podrobnosti tragedije mlade Slovenke (18) na Krfu

V potovalni agenciji Collegium Mondial Travel so pojasnili, da so bile vzrok smrti notranje krvavitve, ki so bile posledica predobstoječega resnega medicinskega stanja. Foto: Collegium Mondial Travel

KRF – V soboto okoli poldneva je v bolnišnici v kraju Kontokoli v Grčiji umrla 18-letna maturantka. Kot so nam pojasnili v potovalni agenciji Collegium Mondial Travel, so bile vzrok smrti notranje krvavitve, »ki so bile posledica predobstoječega resnega medicinskega stanja«.

Bolna na maturantski izlet

Namesto da bi, tako kot se za mladino spodobi, užila dopolnjeno polnoletnost in prehod v neko odraslejše obdobje, pa se je maturantski izlet za 18-letnico končal nadvse tragično. Potem ko se je dekle v petek zjutraj počutilo izjemno slabo, so jo, kot je zapisal Andrej Kačič iz turistične agencije, takoj odpeljali v bolnišnico, kjer so nemudoma izvedli operativni poseg.

