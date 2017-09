Razbita tihotapska mreža: preprodali šest ton kokaina

SAO PAOLO – Brazilska policija je danes izvedla obsežno akcijo v petih zveznih državah in prestolnici Brasilia, s katero je razbila mednarodno kokainsko mrežo, ki je v zadnjem letu v Evropo pretihotapila približno šest ton kokaina. Obsežna akcija, v kateri je sodelovalo več kot 800 policistov, je bila osredotočena predvsem na Sao Paolo. S policije so sporočili, da je mesto bilo skladišče za države, ki proizvajajo kokain. Iz mestnega pristanišča Santos je kriminalna združba kokain tihotapila v Evropo. Pred akcijo je policija prejela 127 nalogov za aretacijo in 190 nalogov za preiskavo domov. Policisti so aretacije izvedli tudi v Minas Geraisu, Santa Catarini, Parani, Rio Grande do Sulu in okrožju Brasilie.



Začeli avgusta lani

Preiskava se je začela avgusta lani, ko so brazilski organi pregona in ameriška agencija za boj proti mamilom (DEA) podrobneje preiskali pet z drogo povezanih aretacij v Santosu in pošiljko iz Santosa v rusko pristanišče. S pomočjo preiskave so odkrili mednarodno kriminalno mrežo v Braziliji in Evropi s središčem v Sao Paulu.

V naslednjih 12 mesecih je brazilska policija v 14 aretacijah zaplenila 5,9 tone kokaina in pomagala oblastem v Belgiji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji pri iskanju prejemnikov pošiljk.