Ranil mamo s tremi hčerami

PARIZ – Francoska policija je prijela moškega, Maročana, ki je v alpskem letovišču zabodel mater in njene tri hčere. Motiv za napad še ni znan, nekateri pravijo, da jih je napadel zaradi užaljenosti in jeze, ker so bile pomanjkljivo oblečene, čeprav lokalna oblast to zavrača kot neutemeljene govorice. V času napada so bile oblečene v kratke hlače in majice s kratkimi rokavi, francoska teve postaja TF1 pa je poročala, da je morda napadel iz verskih razlogov.



Osumljenec Mohamed Boufarkouch, star je 37 let, doma z območja Yvelines blizu Pariza, je žensko in njene hčere napadel v vasi Laragne-Monteglin, bivale so v leseni koči ob njegovi, v kateri je počitnikoval z ženo in dvema otrokoma. Moški je skočil na njihovo teraso, kjer so zajtrkovale, in deklice večkrat zabodel, je povedal tožilec Raphael Balland in še, da je bila v napadu ranjena tudi njihova 46-letna mati. Najmlajšo od hčera, stara je osem let, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Grenoble, kjer so jo operirali. »Ni več v nevarnosti in bo kmalu odpuščena,« je dejal Balland. Njeni sestri, stari 10 in 13 let, ter mama so bile hospitalizirane v bližji bolnišnici v Gapu. Po napadu je moški pobegnil, a ga je policija kmalu prijela. Na terasi je policija našla nož z osemcentimetrskim rezilom.



O napadu zaradi pomanjkljivih oblačil krožijo le govorice, je poudaril Balland in še, da osumljenec ni izrekel nič, kar bi se nanašalo na njihova oblačila. Dodal je, da je v stiku s protiterorističnim oddelkom tožilstva iz Pariza. Neki vir blizu preiskavi je povedal, da je napadalca policija poznala najmanj 15 let, in sicer zaradi neznatnih prekrškov, preiskovalci obveščevalnih služb pa ga doslej še niso obravnavali. Tamkajšnji župan Edmond Francou pravi, da bi lahko bil Boufarkouch duševni bolnik, včeraj naj bi ga pregledal psihiater.