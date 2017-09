Raje v smrt kot v ruske roke

MOSKVA – V hiši v vasici Psedah na jugozahodu ruske republike Ingušetije se je razstrelila skupina teroristov. Po poročanju lokalnih medijev naj bi policisti izsledili štiri islamske skrajneže in obkolili njihovo skrivališče. Teroristi so se v strahu pred zajetjem raje odločili za samomor.

4 teroristi so raje umrli, kot da bi jih ujeli.



Organi pregona so jim prišli na sled, potem ko so poskušali ubiti policista. Na pomoč so priskočili izurjeni predstavniki federativnih varnostnih enot in tajne službe. Predstavniki teroristične celice so začeli streljati in začel se je silovit boj, ki ga je prekinila velika eksplozija. Očitno so imeli v skrivališču samomorilske bombe, ki so jih nameravali uporabiti za napade. K sreči ni bil nihče drug poškodovan. Obstaja tudi posnetek spopada in eksplozije, ki ga je posnela ruska državna protiteroristična enota. »Dali smo jim priložnost, da se predajo in ostanejo živi,« je povedal neimenovani vir iz tajne službe. »Raje so se razstrelili in zagrešili samomor, kar je v islamu prepovedano.« Teroristi naj bi bili pripadniki militantne organizacije Kunžak. Med njimi sta bila 34-letni Bekhan Sotukjev in 31-letni Mikhal Čerbižev, ki so ju iskali zaradi vrste napadov na policiste. Tretjemu ubitemu teroristu je bilo ime Kasan Katsejev, četrtega pa jim še ni uspelo identificirati.