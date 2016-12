SOUTHEND – Policijski lov za fordom, v katerem sta bila najstnika Liam Phillips in Reigan Knight, se je končal tragično. Ford se je zabil v drugo vozilo, pri čemer je Reigan umrl na kraju nesreče, Liama pa v bolnišnici v Southendu. Spletna omrežja so zasuli žalni zapisi njunih prijateljev, potem ko so v javnost prišle fotografije tragično preminulih mladeničev.

»Želim si, da bi se lahko poslovil od obeh. Bila sta prijazna, spoštovana in si nista zaslužila, da ju usoda vzame. To je le dokaz, kaj se nam lahko zgodi v vsakem trenutku, zato ne jemljimo življenja za samoumevno in uživajmo v vseh trenutkih. Rad vaju imam oba, počivajta v miru in mirno spita.«

Forda je sicer vozil 16-letnik, ki pa se je le lažje poškodoval. Obtožen bo zaradi nevarne vožnje, povzročitve smrti in ogrožanja življenj. Nadaljnja preiskava bo pokazala, v kakšni meri je za nesrečo odgovorna policija, ki sicer ne želi potrditi, ali je imelo policijsko vozilo med pregonom vključeno sireno.