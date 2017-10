Puške, vredne preko 20.000 evrov, morilec pretihotapil v vrečah

LAS VEGAS – Stephen Paddock (64) je imel za svoj pokol na glasbenem festivalu v Las Vegasu, v katerem je umrlo najmanj 59 ljudi, pripravljenih 23 avtomatskih pušk in 1000 nabojev. Vse je v hotelsko sobo 32. nadstropja hotela Mandalay Bay prinesel v vrečah.

Fotografije, ki jih je pridobil Fox25Boston, prikazujejo del arzenala morilca, ki je v najhujšem pokolu v moderni zgodovini ZDA ubil in ranil na stotine ljudi.



Vsaka izmed Paddockovih pušk stane več kot 1000 dolarjev, najdražja pa okoli 1700 dolarjev, piše Daily Mail.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter’s hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI