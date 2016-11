Punčko vrgla z balkona

BUENOS AIRES – Petletnica, ki jo je neka ženska vrgla z balkona v gledališču, kjer je bil deklič z mamo na koncertu, k sreči ni bila huje ranjena: padla je na ramena moškega, ki je koncert spremljal v parterju.

Napadalka, ki naj bi trpela za shizofrenijo, je začela kričati o bogu, potem pa zgrabila punčko in jo vrgla z balkona, kakšnih šest metrov globoko, pravijo obiskovalci gledališča v argentinski prestolnici Buenos Aires. Nastopal je Gabo Ferro, znani pesnik in glasbenik, ki je prekinil koncert, ko je slišal krike.

Takoj so poklicali reševalce, ti so oskrbeli deklico –– ime ji je Carolina in je hči prijateljice ene od producentk šova, poročajo lokalni mediji – –, ji imobilizirali vrat ter jo prepeljali v bolnišnico. Koncert se ni nadaljeval. No, laže sta bila ranjena tudi človeka, ki sta ji rešila življenje, ker je padla nanju, eden je moški, ki je punčkin padec ublažil s svojo ramo; reševalci so oba oskrbeli kar v gledališču in nista potrebovala zdravljenja v bolnišnici.

Predstavnik gledališča je v izjavi za javnost povedal: »Po tem, kar se je zgodilo na koncertu Gaba Ferra, lahko potrdimo, da so bili v incidentu, ki ga je povzročila ena od obiskovalk, ranjeni trije ljudje, pomagali so jim reševalci. Dva so oskrbeli v gledališču, tretjega pa so prepeljali v bolnišnico, kjer je na opazovanju. Človeka, ki je povzročil incident, so iz gledališča odpeljali reševalci v policijskem spremstvu. Globoko obžalujemo dogodek, tega nihče ni pričakoval.«

Eden od obiskovalcev, ki se je lokalni teve postaji predstavil kot Manuel, je povedal: »Koncert se je komaj dobro začel, bilo je konec druge pesmi, ko se je zgodilo. Najprej smo mislili, da je s stropa padel žaromet oziroma da gre za del koncerta. Potem je bilo slišati kričanje, glasba je utihnila, ljudje so postali panični. Potem je z balkona prišla ženska, ki je bila videti vsa iz sebe, spraševala je, kje je njena hči.« Varnostnik, ki dela na parkirišču ob gledališču, je povedal: »Žensko, ki je to storila, je oskrbel zdravnik. Bila je temnopolta, stara približno 50 let.«