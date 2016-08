Psi raztrgali žensko, sin le nemočno gledal

KOČI – Iz Kerale, zvezne države na jugu Indije, poročajo o hudi tragediji. Na plaži je žensko, ki se je sprehajala, napadlo kakšni 100 psov in jo usmrtilo. Njen sin, ki je pred pobesnelimi psi moral tudi sam pobegniti v morje, pa ji ni mogel pomagati, poroča Mirror.

Brutalni napad se je zgodil zvečer. Mati je odšla na sprehod, ker pa se ni vrnila, je sin odšel za njo. Videl je, kako jo psi napadajo. Ko so se umaknili, je prišel do trupla matere, ki so jo psi povsem razmrcvarili, da je ostala celo brez udov.