Prvi rop bitcoinov v Angliji

OXFORD – Oboroženi roparji so včeraj nekaj pred deseto zjutraj vlomili v dom trgovca s kriptovalutami in ga prisilili, da jim je prenakazal celo premoženje v bitcoinih. Štirje silaki s črnimi maskami so vlomili v milijon evrov vredno hišo Dannyja Astona v vasici Moulsford. Zvezali so njegovo 31-letno dekle Amy Jay, njemu pa so na glavo nastavili pištolo in zahtevali denar. Njunega otroka so v vozičku odpeljali iz hiše. Nato so Dannyja prisilili, da jim je prenakazal svoje bitcoine.

Detektivi so prepričani, da so roparji vedeli za njegovo bogastvo, saj so bili njegovi računi in poslovanje vidni na spletu. Na enem računu je izvedel več kot 100.000 trgovanj s približno 16.375 ljudmi. Ima status zaupanja vrednega trgovca, ni pa znano, koliko denarja je moral prenakazati. Bitcoini obstajajo le na medmrežju, prenašajo se lahko anonimno, pozneje pa se zamenjajo za pravi denar. Kriminalcem so všeč, ker jim nihče ne more slediti.



Policija je sprožila obsežen lov za storilci. »Videla sem štiri mlade moške v črnih hlačah in s kapucami, ki so tekli po cesti. Bili so stari med 18 in 25 leti, temne polti in zelo natrenirani. Preskočili so ograjo na drugi strani ceste,« je pripovedovala priča. »Nisem videla nobene pištole. Izbrali so čuden čas za rop, ker je nasproti hiše šola in veliko staršev prihaja in odhaja. Čudi me, da jih ni videlo več ljudi.« Nihče ni bil ranjen, vaščani so v šoku, strokovnjaki pa prepričani, da je bil rop skrbno načrtovan.