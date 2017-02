Prostitutka Tanja obdelovala policista pod krinko, hčerka pa na preži ...

NEWARK – Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa in v tem primeru to drži kot pribito. Po poročanju New York Posta je policija prijela mater in hčer, ki sta se ukvarjali s prostitucijo.

Vzela kondom, ne denarja

Z najstarejšo obrtjo sta se ukvarjali Tanja Gammon (51) in njena 20 let mlajša hči Darcel Gammon, njuno početje pa je razkril policist pod krinko. Njun oglas je opazil na eni od spletni strani in se naročil na 30-minutno seanso, ki bi ga olajšala za stotak. Ko je prišel do hotela, kamor sta ga naročili, mu je vrata odprla Tanja zgolj v perilu. Nemudoma je segla po kondomu, ga prijela za roko in jo usmerila v svoje mednožje, naj preveri, da med nogami nima penisa. Odpela mu je hlače in razgalila policista, potem pa so vdrli drugi policijski uslužbenci in jo prijeli. Tanja je vpila, da sploh ni vzela denarja.

Skrbna hči

Policisti so ob pregledu v spodnjem perilu v kopalnici našli še Darcel, ki je najverjetneje pazila na mater ...