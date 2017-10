Prostitutka razkriva: Strelec je užival v posiljevanju

LAS VEGAS – Dober teden po streljanju v Las Vegasu , v katerem je življenje izgubilo 58 ljudi, na dan prihajajo srhljive podrobnosti iz življenja strelca Stephena Paddocka.

Oglasila se je ena od lasvegaških prostitutk, ki pravi, da ji je plačal po 6000 dolarjev za seks, pri katerem je lahko izživel svoje fantazije – posilstva, poroča Mirror. V SMS-sporočilih ji je pisal, da se je že rodil pokvarjen in da po njegovih žilah teče pokvarjena kri, vse to zahvaljujoč očetu, ki je bil bančni ropar.

Prostitutka je razkrila, da ji je bajno plačeval za nenavadne spolne prakse. Zvezal jo je in z njo občeval, medtem ko je ona kričala na pomoč. »Ko si je prikockal veliko denarja, se je vrnil k meni in postal zelo agresiven ter nasilen. Res je imel temno in sprevrženo plat,« je povedala 27-letnica.

Stephen Paddock je v začetku oktobra na glasbenem festivali s streli iz 32. nadstropja hotelske sobe ubil 58 ljudi, še več kot 500 pa jih je ranil.