Prometna, kakršne Hrvaška ne pomni: počilo kot bomba, mrtvih pet ljudi

BJELOVAR – Hrvaško pretresa prometna nesreča, kakršne že dolgo ne pomnijo. Na bjelovarski severni obvoznici je v hudem trku dveh vozil izgubilo življenje pet ljudi. Dve dekleti sta hudo poškodovani in so ju že pripeljali v tamkajšnjo bolnišnico, piše 24sata.

Neimenovani očividec, ki živi le 500 metrov stran od mesta trčenja, pravi, da je slišal strašen udarec, kot da bi počila bomba. Včeraj ob 17.20 sta namreč trčila mercedes in golf. V golfu so bili trije ljudje in vsi so izgubili življenje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za zakonca in njuno hčer. V drugem avtomobilu so bila po poročanju Jutarnjega lista štiri dekleta. Dve, obe stari 26 let, so iz avtomobila izvlekli mrtvi. Tretja je hudo poškodovana in njeno življenje še vedno visi na nitki, četrta pa ima hudo poškodovane tudi oči. Časnik še poroča, da na cestišču ni nikakršnih sledi zaviranja.

Avtomobila sta se zaletela na ravnem, preglednem delu ceste, kjer so hitrosti včasih celo večje od 150 kilometrov na uro. V Bjelovarju takšne prometne tragedije ne pomnijo, hrvaški mediji pa poročajo, da gre za eno najhujših avtomobilskih prometnih nesreč na njihovih tleh.