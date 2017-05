Prodajajo se le še za 2 evra

ATENE – Ni skrivnost, da je dolžniška kriza močno pretresla Grčijo, ki se še vedno sooča s težavno ekonomsko situacijo, ki negativno vpliva na stabilnost države. Negativni finančni trendi so pretresli prav vsak kotiček grške družbe – prizadeli so tudi prostitutke. Te so bile zaradi krize prisiljene drastično znižati cene svojih storitev, ki naj bi bile danes občutno najnižje v celotni Evropi. To je pokazala tudi raziskava, ki so jo opravili med 17.000 prijateljicami noči.



Preden se je začel ekonomski zlom, so za klasične spolne odnose zaračunavale okoli 50 evrov, zdaj pa so pripravljene isto storitev ponuditi le za dva evra. Še več, stranke so pripravljene sprejemati po plačilu na obroke, za sendvič in za drobiž. Ne nazadnje je nezaposlenost v Grčiji na kritičnem nivoju, zaradi česar se čedalje več žensk odloča služiti denar na takšen način. »Nekatere ženske gredo z moškim v posteljo za najbolj (ne)navadne stari. Na primer, če so lačne, si tako prislužijo obrok. Nekatere to počnejo, da bi lahko plačale obroke kredita, račune ali nepričakovane stroške,« je pojasnil Georgi Lazos, profesor na univerzi v Ateni.



Tudi sicer na bi po vsem svetu padle cene spolnih storitev, najbolj pa, kot rečeno, v Grčiji, kjer legalno sicer deluje deset bordelov. »Država se mora na to odzvati, ne smemo ostati ravnodušni,« je odločen Lazos, ki je vodil raziskavo.