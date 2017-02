Prižgala svečke in zažgala hišo

LONDON – Božično drevo in sveče so krivi za velikanski požar v Worthingu, v katerem je do temeljev zgorela hiša, dom zakoncev, starih približno 80 let, ki sta v ognju dobila opekline, menda po dlaneh. Reševalci so ju odpeljali v bolnišnico, a jima niso oskrbeli samo opeklin, zdravijo ju tudi zaradi vdihavanja dima.



Zagorelo je na božič, okoli 13. ure po lokalnem času, na kraj požara je prihitelo šest gasilskih vozil. Poveljnik gasilcev Adrian Murphy je povedal, da gre požar in izgubo hiše pripisati božičnemu drevesu. »Če zagori božično drevo, je ogenj spektakularen, katastrofalen. Božično drevo postane prava ognjena krogla. Zelo hitro je zagorela vsa soba,« je povedal Murphy in dodal: »Kolikor vem, sta lastnika nemškega rodu in sta hotela vnukom pokazati, kakšen je tradicionalni nemški božič.« Na drevo sta dala svečke in jih prižgala. »Prav vse bi rad opomnil in posvaril, da so svečke na božičnem drevesu lahko zelo nevarne. Na srečo je edina žrtev hiša in v ognju nihče ni bil huje ranjen,« je še povedal Murphy.



Ko je zagorelo, so bili v njej stari starši, vnuki in njihovi starši, a so ognju ubežali, stari starši so ga menda celo poskušali pogasiti z vedrom vode, so povedali gasilci in še, da so se najprej bali, da je v hiši še kdo, in so začeli gasiti šele, ko so se prepričali, da zares nihče ne manjka. Ko so prišli, se je streha že udrla, skozi luknje pa so silili plameni.