Princesa nedolžna, njen mož v zapor

MADRID – Princesa Cristina ni kriva poneverbe denarja, povezane s posli njenega moža, nekdanjega rokometaša Inakija Urdangarina. Sodnik je odločil, da mora Cristina – njen brat, španski kralj Felipe VI., ji je lani zaradi vpletenosti v škandal, ki je še dodatno omajal sloves kraljeve družine, vzel naziv vojvodinja Palme de Mallorce – plačati 265.000 evrov globe. Je pa sodišče njenega moža spoznalo za krivega utaje davkov, poneverbe in več drugih obtožb in ga obsodilo na šest let in tri mesece zapora.



Urdangarin je bil med drugim osumljen, da se je kot predsednik neprofitnega inštituta Noos (skupaj z nekdanjim poslovnim partnerjem Diegom Torresom) med letoma 2004 in 2006 okoristil s šestimi milijoni državnih sredstev, pri tem pa si pomagal z zdaj že odvzetim nazivom vojvode Palme; princesa pa je bila članica upravnega odbora. Oba sta bila solastnika podjetja Aizoon, menda v mreži slamnatih podjetij, ki jih je 47-letni Urdangarin ustanovil, da bi lahko porabil poneverjena sredstva, meni sodnik. Princesa, ki zdaj živi v Švici, naj bi s kreditno kartico podjetja plačevala potovanja in zasebne nakupe, na primer knjige o Harryju Potterju, pa tudi obnovo bivališča v Barceloni. To je oblika pranja denarja, je menil sodnik, ki se je odločil, da je treba 51-letni princesi, šesti v vrsti za prestol, in njenemu možu soditi. Mimogrede: če bi princeso, ki je prva članica španskih kraljevih, ki so ji sodili, spoznali za krivo, bi jo lahko obsodili na do osem let zapora, Urdangarinu pa je grozilo do 19 let in pol.