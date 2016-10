Prijeli Sirca, ki naj bi bil načrtoval bombni napad

LEIPZIG – Nemška policija je v Leipzigu aretirala 22-letnega Sirca Džaberja Albakra, je davi prek twitterja sporočila nemška policija. Sirca so iskali, potem ko so po sobotni raciji v njegovem stanovanju v Chemnitzu nedaleč od Leipziga našli eksploziv. Več podrobnosti še niso razkrili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Policija je tudi zavrnila komentarje ugibanj, da je Albakr povezan z Islamsko državo ali da je načrtoval napad na eno od nemških letališč.

Albakr je bil na begu od sobote, ko je policija v Chemnitzu izvedla protiteroristično akcijo. V tej akciji so prijeli tri Sirce, Albakr, ki naj bi bil v Nemčijo prispel kot begunec, pa se jim je izmuznil. V njegovem stanovanju so našli več sto gramov eksploziva. Dva od aretiranih so sicer v nedeljo izpustili, eden pa je zaradi sumov vpletenosti ostal v priporu.

Nemčija je v stanju visoke pripravljenosti že od julija, ko sta se v državi v tednu dni zgodila dva teroristična napada. Za oba je odgovornost prevzela Islamska država, izvedla pa sta jih prosilca za azil.