Prijavil, da sta starša pogrešana. Potem je policija odkrila grozljivo resnico

NÜRNBERG – Policija je prijela Inga P. (25) in njegovo tri leta mlajšo ženo Stephanie. Sumijo, da sta kriva za smrt njegovih staršev, ki so ju najverjetneje našli zazidana v garaži.

Zgodba se je začela s prijavo, da sta starša pogrešana. Policiji je Ingo povedal, da naj bi 66-letna Elfride in 70-letni Peter odšla zdoma 13. decembra in izginila brez sledu. V ponedeljek je policija opravila preiskavo in ugotovila, da se za zidom v garaži nahajata trupli. Šlo naj bi za nesrečna starša prijavitelja.

Nelogičnosti v zgodbi

Policija je mlada zakonca vzela pod drobnogled, ko so se v njuni zgodbi pojavile nelogičnosti, poleg tega je Ingo svojo zgodbo med zaslišanjem večkrat spremenil oziroma popravil.

Bild še piše, da naj bi Elfride nasprotovala zakonu Inga in Stephanie, s katerima so živeli pod isto streho. Kaj je na koncu pripeljalo do tako tragičnega razpleta, še ni znano.