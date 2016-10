Prijatelji posneli zadnjo fotografijo, nato sta dva v hudi nesreči umrla

CERJE, DRENČEC – Prijatelji v dobrem in slabem Valentino (19), Marko (19), Matej (20) in Danijel (20), ki so svoje zadnje snidenje ovekovečili s fotografijo, zagotovo niso niti slutili, kakšna črna usoda jih čaka. Le nekaj ur po nastanku zgornjega posnetka so bili namreč udeleženi v hudi nesreči: dva fanta sta umrla, za življenje enega pa se še borijo.

Hrvaški portal 24sata piše, da so se fantje poznali vse življenje, najboljši prijatelji pa so bili vse od otroštva. Še srednjo šolo so obiskovali skupaj. Na črno sredo pa so v gostilni popili zadnjo pijačo. Kot poročajo mediji, naj bi Matej s svojo škodo prijatelje peljal domov. Na cesti Cerje–Drenčec naj bi zaradi neprilagojene hitrosti zapeljali v kanal. Avto je pri tem zadel več dreves, se tudi prevrnil in se na koncu ustavil na cesti. Poškodbe so bile usodne za Mateja in Danijela, medtem ko je Valentino v smrtni nevarnosti. Marko jo je odnesel zgolj s poškodovanim kolenom.

Valentinu je od sile udarca počila lobanja, imel je tudi možganske krvavitve. Operacija naj bi uspela, a je še vedno v umetni komi, menda zaradi okrevanja, je povedala Valentinova družina.

Mesto se je ovilo v črno. Domačini so o fantih povedali samo lepe besede in dodali, da nikoli več ne bo, kot je bilo.