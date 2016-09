Pričal nekdanji bolnik Ivana Radana: Rešil mi je življenje

LJUBLJANA – Nekdanji bolnik Ivana Radana je v današnjem nadaljevanju sojenja zdravniku zaradi šestih domnevnih umorov zatrdil, da mu je Radan rešil življenje. Pri Radanu doma so policisti našli tudi njegovo fotografijo iz časa, ko je ležal na intenzivni enoti nevrološke klinike, vendar se bolniku to ni zdelo sporno.

Bolnik, ki ga je leta 2014 zadela možganska kap, je ležal v enoti ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra, kjer je bil zaposlen Radan. Ko si je opomogel, mu je žena povedala, da je Radan delo nosil tudi domov in študiral, kako bi mu lahko še pomagal. Kasneje ga zato novica, da je policija pri Radanu našla njegovo fotografijo, ko leži priklopljen na številne aparate, ni zmotila.

Ne bo ga kazensko ovadil

Ko so ga policisti vprašali, ali bo Radana kazensko ovadil, jim je odgovoril, da tega ne namerava, saj mu je rešil življenje, je Radanov nekdanji bolnik izpovedoval danes na sodišču. Na dan, ko je bilo njegovo zdravstveno stanje najslabše, je Radan podaljšal službo in več ur ostal pri njem, je še povedal.

Za pričanje se je odločil kar sam. Ko je videl, da v enem od dnevnih časopisov Radana primerjajo s serijskim morilcem Metodom Trobcem, je poklical Radanovega zagovornika Milana Krstića, s katerim se pozna že vrsto let. Zdelo se mu je namreč neverjetno, da Radana, »ki ne more niti miške ubiti«, primerjajo s Trobcem. Vprašal se je tudi, zakaj Radan, če je res morilec, še njemu ni odmeril kalija.

Ni bil odvezan molčečnosti

Današnja obravnava se je nadaljevala z branjem izpovedi nekaterih Radanovih bolnikov in sodelavcev, ki so obtoženega zdravnika opisovali kot prijaznega, dostopnega in prizadevnega.

Danes bi moral pričati tudi zdravnik Radanovega prijatelja Marka Bohinca, ki mu je Radan predpisal velike količine zdravil, vendar Bohinc svojega zdravnika ni želel odvezati molčečnosti, zato mu sodišče ni moglo postavljati vprašanj.