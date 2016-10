Pri znanem trgovcu kupili okužena jajca, Mirko (5) umrl

BREGANA – Komaj petletni Mirko Vidović je umrl zaradi zastrupitve s salmonelo, medtem ko so njegovi dve sestrici in starši na kliniki za infekcijske bolezni. Kot piše Jutarnji list, se je tragedija zgodila v Bregani. »Prišla je prva pomoč, zdravniki so poskušali vse, da bi ga oživili, a prepozno. Celotna Bregana je v šoku,« je dejal sosed. »Pri otrocih je bila dokazana salmonela, za starše še čakamo rezultate. Najmlajši je preminil že doma,« pravi Alenka Markotić, direktorica klinike. Kot vse kaže, so glavni krivec za tragedijo jajca, kupljena pri eni izmed večjih trgovskih verig, uvožena pa iz Poljske.

»Vseskozi so se borili z revščino, sedaj pa ta tragedija. Groza. Ne morem priti k sebi. Fantek mi je bil tako pri srcu. Še dan pred tragedijo sem slišala, kako se vsi trije otroci igrajo na dvorišču,« je še povedala njihova soseda Nevenka Vogrinc.

Na prodajalnih policah naj bi bila jajca kar nekaj časa, zato pričakujejo še več okužb s salmonelo.