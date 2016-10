Preživel padec iz 23. nadstropja

Kar 23 nadstropij globoko je padel ruski najstnik iz Novosibirska, ki je hotel narediti vtis na dekle, a mu je zdrsnilo z balkona! Priletel je na streho vozila, taksija, če smo povsem natančni, znamke Renault – in preživel!



Zaljubljeni 16-letni Aleksander Šadrin je padel 70 metrov globoko, ko so prihiteli reševalci, je bil pri zavesti. Priče pravijo, da je najstnik preplezal balkonsko ograjo visoko nad tlemi, da bi prijateljici pokazal, kako izjemno pogumen je. Vendar se ni odvilo tako, kot si je verjetno zamislil: nekaj časa je še stal na ozki polički, a prav dolgo se ni zmogel obdržati, prijem je popustil, in še preden je lahko splezal nazaj na balkon, je omahnil v globino – proti gotovi smrti, lahko mirno zapišemo, ki bi ga doletela, če ne bi bil prav pod njim parkiran renault logan. Silovito je treščil na streho vozila, ki se je seveda udrla, ter obležal; očividci so poklicali reševalce, ti so takoj prihiteli pod stolpnico, Aleksander je bil hudo ranjen, vendar pri zavesti, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer se še zdravi na oddelku za intenzivno nego. Zdravniki pravijo, da ima veliko srečo, da je padel na avto, prav ta mu je namreč rešil življenje.



No, sreča v nesreči je tudi to, da je bilo vozilo v času Aleksandrovega padca prazno. Policija padec še preiskuje, zaslišali so več prič, tudi 16-letnikove starše. In menda tudi dekle, na katero je hotel ruski Romeo narediti vtis. Mimogrede: ali je tudi ona zaljubljena vanj, ni znano, prav tako ruski mediji ne poročajo, ali jo je navdušil s svojo drznostjo in ali ga je obiskala v bolnišnici.