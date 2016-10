Pretresljivo: oče ustrelil otroka, stara 5 in 12 let

LIPNICA – Lipnico v bližini Tuzle je pretresel strašen zločin. Nešad Đedović (42) je namreč pokončal svoja dva mladoletna otroka, po krvavem zločinu pa si je poskušal soditi sam.

Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije Izudin Šarić je potrdil, da sta otroka umrla, njunega očeta pa so s hudimi telesnimi poškodbami odpeljali v bolnišnico, poroča Dnevni avaz. Na svoja otroka, hčer, staro 12 let, in 5-letnega sina, je streljal v avtomobilu, nato pa je večkrat ustrelil tudi sebe.

Policija zločin še vedno preiskuje, neuradno pa sta otroka živela z očetom po tem, ko je mati zapustila družino in se preselila v Nemčijo.