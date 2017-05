Pretresljiva izpoved žrtve, posiljevalec policistom: Uživala je

GUILDFORD – Lanski oktober se je 19-letnici, katere imena britanski mediji ne želijo razkriti, za vedno vtisnil v spomin. Boleča, grozljiva izkušnja jo bo spremljala vse življenje, prav tako obraz 32-letnega Avana Mogridgeja, posiljevalca, ki jo je na poti v službo zvlekel v goščavo in okrutno posilil.

Z moškim, nekdanjim vojakom in kriminalcem, ki ga je sodišče obsodilo na 18 let zaporne kazni, se je morala znova soočiti in povedati svojo zgodbo. Spomnila se je posilstva, ki je trajalo 45 minut, v tem času naj bi ji Avan celo grozil, da jo bo ubil. »Težko je najti besede, ki bi opisale, kako se počutim. Ne vem, ali sploh obstajajo. Tega dne se je moje življenje spremenilo za vedno. Imela sem sanje o prihodnosti, toda ta ženska ne obstaja več. Uničena je, prestrašena in sama,« je 19-letnica povedala na sodišču.

Tistega dne se je odpravila v službo. V nekem trenutku jo je Mogridge napadel, zvlekel v gozdiček, ji odstranil tampon in se nad njo okrutno izživljal. »Ničesar nisem zagrešil. Uživala je,« je posiljevalec povedal policistom, medtem ko naj bi mladenko med posilstvom zmerjal z vlačugo. Po slabi uri ji je le uspelo uiti, rešil pa jo je starejši par, ki je sprehajal psa. Storilec je po prijetju policistom zatrjeval, da je homoseksualec.

Britanski mediji še poročajo, da je žrtev doživela tako travmo, da je na sodišču o sebi govorila v tretji osebi, prav tako pa se zaradi napada še vedno zdravi.