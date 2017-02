Pretepla sta jo do smrti

LUDHIANA – V pakistanskem mestu Saeedabad so nedavno ubili žensko, dogodek pa spominja na tiste iz srednjega veka. Dva domnevno sveta moža naj bi izvajala eksorcizem, tako da sta žensko z glavo navzdol privezala na drevo ter jo pretepala s palicami. Nazar Hussain je ženo Suriyo Begum peljal na duhovno čiščenje, a naletel na dva šarlatana; lažna poduhovljenca sta ga prepričala, da potrebuje izganjanje hudiča.



Amaanullah in Abdul Hameed sta jo pograbila, jo obesila na drevo in začela pretepati. Nesrečnica je kričala od bolečin in prosila za pomoč, moška pa sta nadaljevala ritual in vanjo pihala dim. Kmalu je postalo očitno, da njeno telo ne bo dolgo vzdržalo, omedlela je. Mož trdi, da jo je poskušal rešiti, potem ko je začela kričati, a mu nista dovolila posredovati. Odpeljali so jo v bolnišnico v Dera Ghazi Khan, a so jo zdravniki lahko le razglasili za mrtvo.



Trojico vpletenih moških so aretirali, truplo pa odpeljali na obdukcijo. Gre za nov primer tako imenovanega eksorcizma, ki pretresa regijo; maja lani je skupina samooklicanih izganjalcev hudiča štiri dni posiljevala in mučila 16-letnico, da bi pregnali demone, nato pa so njeni mami rekli, da so ji zli duhovi zlomili vrat. Mama jo je sicer peljala k duhovnemu zdravilcu, ker jo je bolel trebuh in je imela psihične težave.