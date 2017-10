Preprodajalci umorili člana filmske ekipe

Sin zloglasnega kolumbijskega preprodajalca mamil Pabla Escobarja je opozoril filmsko ekipo, ki ustvarja priljubljeno televizijsko serijo Narcos, da lahko s svojimi zgodbami sprožijo prave spopade, v katerih bodo padale glave. Njegove zle slutnje je potrdila nedavna smrt 37-letnega oglednika filmskih prizorišč Carlosa Muñoza Portala, ki so ga pred slabim mesecem preganjali in ustrelili v bližini meje z mehiško zvezno državo Hidalgo − to je območje v osrednji Mehiki, ki velja za eno od kriminalnih vrelišč v državi.

Muñoz Portal je iskal ustrezne lokacije za snemanje novih epizod te priljubljene Netflixove nadaljevanke, ki je trenutno v tretji sezoni in se posveča zgodbam o brutalnih kartelih prekupčevalcev mamil. Prvi dve sezoni sta se posvečali že baronu med preprodajalci Escobarju, ki je umrl med strelskim obračunom leta 1993.

Escobarjev sin Sebastian Marroquin je v četrtek izjavil, da je Mehika postala grozljivo nasilna. Čeprav je njegov oče, ki je bil svojčas najbolj iskan človek na svetu, umrl pred skoraj 25 leti, se ni prav veliko spremenilo, le imena so druga. »Netflix bi moral zaposlenim dati zaščito plačanih morilcev,« je prepričan Sebastian. Po njegovi oceni je trgovina z mamili še bolj razširjena kot nekoč, zato bi morali biti ustvarjalci serije pazljivi in ravnati bolj odgovorno. »Prodajalci mamil v Caliju gledajo nadaljevanko Narcos in jim ni niti najmanj všeč. Ne marajo, da uporabljajo njihova imena in njihova mesta v zgodbah, ki niso resnične. Če zgodba ni pravilna, lahko vodi v konflikte v resničnem življenju. Netflix bi moral biti bolj odgovoren.«



Muñoz Portal je fotografiral okolico kot del priprav za četrto sezono. Mehiški državni tožilec je v izjavi za javnost razkril, da so njegovo prerešetano truplo odkrili v avtomobilu na podeželju okrožja Temascalapa, približno 60 kilometrov severozahodno od mehiške prestolnice. Očitno so ga preganjali z avtomobilom. Muñoz je bil uspešen iskalec lokacij za filme, sodeloval je tudi pri filmu o Jamesu Bondu.