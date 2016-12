Prepričan, da je ustrelil Trumpa

DRYDEN – Moški iz ameriškega mesta Dryden, ki je obtožen uboja voznika na parkirišču trgovine Walmart, je na sodišču povedal, da je bil prepričan, da je ustrelil in ubil izvoljenega predsednika Donalda Trumpa.



Justin Barkley, star je 38 let, je na sodišču priznal krivdo za umor 52-letnega Williama Schumacherja, ki ga je ubil 8. decembra pred trgovino v Ithaci. Sodnik John Rowley po obtoženčevih komentarjih o novoizvoljenem predsedniku izreka ni sprejel in zaslišanje prestavil na 6. januar. Zahteval je tudi psihiatrično oceno Barkleyja in strokovnjakom naročil, naj presodijo, ali je obtoženec sposoben sojenja.



Tožilci pravijo, da je namerno povzročil smrt Schumacherja, moška se sicer nista poznala; obtožili so ga prejšnji teden, in sicer uboja pa tudi groženj policistu. Najprej je ustrelil Schumacherja in potem pobegnil, je izvedelo sodišče, nato pa, ko je zapeljal na dovoz pred svojo hišo, ustrelil še enkrat, da bi policistom, ki so ga zasledovali, preprečil aretacijo. Po osmih urah se je drama le končala in Barkleyja so prijeli ter priprli – aretaciji se ni upiral, prav tako ni poskušal raniti niti policistov niti sebe. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi najmanj 25 let za zapahi, lahko tudi dosmrtni zapor.



Schumacher je bil voznik pri dostavnem podjetju UPS, na parkirišču pred trgovino se je ustavil, da bi si kupil kaj za jesti med nočno izmeno. Bilo je okoli enih zjutraj, ko je bilo okoli trgovine relativno mirno, le nekaj strank je bilo na parkirišču, ko je odjeknil strel.