Premlatil jo je, potisnil v morje in gledal, kako se utaplja

OŠLJAK – V začetku junija se je v zadrskem kanalu med otokom Ošljak in mestom Kali zgodila tragedija, zdaj pa na dan prihajajo podrobnosti o tem, kako je umrla 38-letna M. J. A.

Kot poroča 24sata je 52-letni Poljak P. P. P. na gliserju napadel 14 let mlajšo prijateljico in jo brutalno pretepel.

Zadal naj bi ji najmanj 14 udarcev po telesu in glavi in jo potisnil v morje. Nesrečnica se je utapljala, a ji 52-letnik ni pomagal, gledal jo je, kako se je utapljala. Ko je dokončno omagala, naj bi Poljak skočil v morje in se pretvarjal, da v morju išče prijateljico. Iz vode ga je potegnil nemški državljan C.D., ki je poklical pomoč. Osumljenec je Nemcu zmedeno pojasnjeval, da je v morju izginila njegova prijateljica. 52-letnik naj bi bil v alkoholnem stanju.

Truplo nesrečne 38-letnice je v morju opazila posadka vojnega letala pilatus, ki je sodelovalo v iskalni akciji. Modrice na glavi, po rokah in nogah, so nakazovale na to, da je bila pred smrtjo napadena. Glavni osumljenec je bil v trenutku Poljak, ki ga je policija priprla.

Mediji še razkrivajo, da naj bi bil Poljak stari znanec policije. V preteklosti naj bi ga obravnavali že zaradi napada, prevar in lažnih dokumentov. Ženska, ki je umrla naj bi bila njegova ljubica.