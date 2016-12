Prekletstvo pilota kolumbijskega letala

Okoli nas se dogaja vse polno naključij. Eno od njih je zagotovo povezano z življenjsko potjo pilota kolumbijskega letala, ki se je zrušilo prejšnji teden. V njem je umrlo 71 ljudi, tudi skoraj vsa nogometna ekipa Chapecoense in 36-letni pilot Miguel Quiroga. In prav slednji, Micky so mu rekli prijatelji, je poleg nogometašev še posebno tragična figura te tragedije. Izvedelo se je namreč, da je bil tudi njegov oče pilot in da je prav tako umrl v letalski nesreči. Zgodila se je v Boliviji, star naj bi bil 35 let, Miguel pa je bil takrat še dojenček. Začelo se je govoriti o prekletstvu družine Quiroga. Miguel je namreč umrl le nekaj tednov potem, ko je postal oče tretjega otroka.



Obsedeni z letenjem



Čeprav se očeta sploh ni spominjal, ga je njegova smrt za zmeraj zaznamovala. »Vsi fantje v naši družini smo rasli z letalstvom. Moj starejši brat Edgar je pilot, on leti po Amazoniji. Jaz sem pilot, moj nečak je pilot, moj sin bo verjetno pilot, skratka, mi smo družina pilotov,« je nekoč novinarjem povedal Miguel Quiroga. In razložil, da imajo to verjetno v krvi in da jim družinski geni očitno preusmerijo pozornost od drugih dejavnosti in jih vodijo v letalstvo.



Njegova sestrična Milena Quiroga je novinarjem povedala, da je kljub očetovi smrti že kot deček začel razmišljati, da bo šel po njegovih stopinjah, in je vse svoje sile usmeril v šolanje za pilota. »Najprej se je vpisal na bolivijsko vojaško letalsko akademijo (FAB) in se izšolal, a ko je dobil otroke, si je želel bolj družinskega življenja. Šel je v civilno letalstvo, da bi bili več skupaj in da bi bolje živeli. Oboževal je letenje, bil je razpet med družino in letala. Bil je zelo izpolnjen in srečen človek,« je povedala o bratrancu, ki je bil po rodu iz Bolivije, a je z družino živel v vasici Epitaciolandia v Braziliji in je nedavno zaprosil za brazilsko državljanstvo.



Nor na nogomet



Miguel in njegov oče pa nista imela skupnega samo letalstva, ampak sta bila oba tudi strastna nogometna navdušenca. Po smrti Miguelovega očeta so po njem poimenovali nogometni stadion v manjšem bolivijskem mestu, in kot da se je usoda poigrala, so bili tudi na krovu letala, ki ga je pilotiral Miguel Quiroga, nogometaši moštva Chapecoense, ki so se peljali v Medellin na tekmo južnoameriškega pokala.



A to sploh ni bilo prvič, Micky je pogosto prevažal nogometna moštva. Prav z ekipo, s katero je tragično odšel v smrt, se je na poteh že prej spoznal in imel z njo prijateljske vezi. Tako je na svojem profilu objavil fotografijo, na kateri se njegov sin druži z nogometaši Chapecoenseja, prav tako se je na družabnem omrežju pohvalil s podpisom Lionela Messija, ki ga je prejšnji mesec popeljal iz Argentine v Brazilijo.



Junak ali malomarnež?



Vendar se je usoda še enkrat poigrala z Mickyjem. Nekaj dni po tragediji je postalo jasno, da je letalo strmoglavilo zato, ker mu je zmanjkalo goriva. To je bilo razvidno s posnetkov zadnjih pogovorov iz pilotske kabine, ki so jih objavili kolumbijski mediji. Zato so mnogi, predvsem navijači nogometnega moštva, ki je umrlo v nesreči in za katero je strastno navijal, nanj zelo jezni in ga na družabnih omrežjih označujejo za morilca in malomarneža. A njegova družina se je na obtožbe odzvala z besedami, da je bil zelo izkušen pilot, zelo vesten in skrben človek in da nikakor ni bil tako malomaren, da bi pozabil na gorivo. »Ne razumem, kako lahko mojega moža krivite za tragedijo. Bil je dober človek in prav tako kot vse ljudi na letalu je tudi sebe želel varno prepeljati in priti domov, k svoji družini,« je namigovanja zavrnila vdova Daniela Pinto Quiroga, sicer hči nekdanjega bolivijskega senatorja Rogerja Pinta.



Tudi nihče od tistih, ki so ga poznali, ne sprejema njegove morebitne krivde, saj je Micky slovel kot izjemno dober človek, ki se ni trudil samo zase in za svojo družino, ampak je vedno rad pomagal drugim. »S svojimi zvezami v politiki in s svojim denarjem sta zakonca Quiroga naredila veliko dobrega za ljudi,« so povedali njuni sosedje.