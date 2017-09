Predstavljal se je kot dekle in lovil poročene, potem pa se je začel pekel

ZADAR – Neverjetnega podviga se je domislil 24-letnik iz Zadra. Prek spletne klepetalnice se je predstavljal, da je dekle, in na limanice poskušal ujeti poročene moške. Z enim od njih iz Zadra se je dogovoril za srečanje, izmenjala sta telefonski številki, a sam na dogovorjeno mesto ni prišel.

Moškega je poklical, da je bil fotografiran in posnet (tudi avto, prek katerega lahko pridejo do njegovih osebnih podatkov) in da mu bo moral plačati, če ne bo želel, da bližnji izvedo, kaj počne. Moški se je prestrašil in se strinjal, da mu plača. A o tem je obvestil tudi policijo.

Mladi izsiljevalec mu je naročil, naj denar spravi v PVC-vrečo in jo odloži na dogovorjenem mestu. To je moški tudi storil, ko pa je mladenič prišel po denar, ga je prijela policija. Poskušal jim je ubežati, a brez uspeha. Policija ga je ovadila, sodišče pa obsodilo.

Najprej mu je bila izrečena zaporna kazen, kasneje pa so jo spremenili v 600 ur družbenokoristnega dela.