Predsednik sam pobijal kriminalce

MANILA – Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je pojasnil, zakaj mu pravijo eksekutor. Povedal je, da je v času, ko je bil župan Davaa na jugu države, z motorjem patruljiral po mestnih ulicah in ubijal kriminalce, da bi se policija učila od njega.



Tako je povedal v predsedniški palači pred poslovneži, s katerimi se je pogovarjal o svoji kampanji proti drogam, v kateri je bilo od 30. junija, ko je prevzel oblast, ubitih več kot 5000 ljudi: več kot 2000 jih je umrlo v operacijah proti mamilom, več kot 3000 pa v nepojasnjenih okoliščinah. »Tam sem to osebno počel, da bi fantom pokazal, da če lahko jaz to naredim, lahko tudi oni,« je Duterte povedal o mestu, katerega župan je bil zadnjih 20 let.



»Po mestu sem se vozil z motorjem in patruljiral po ulicah, da bi videl, kje so težave. Zares sem iskal konflikt, da bi lahko ubijal,« je povedal Duterte, ki ga obtožujejo, da je v Davau organiziral eskadrone smrti, ki so ubili več kot tisoč ljudi, ocenjujejo organizacije za človekove pravice.



Duterte, 71-letni odvetnik in nekdanji tožilec, je prišel na oblast po kampanji, v kateri je obljubljal, da bo že v nekaj mesecih izkoreninil kriminal. V odgovoru na kritike mednarodne skupnosti je povedal, da ne namerava opustiti politike iztrebljanja prepovedanih drog, ki ne krši nobenega zakona, saj policija pač ravna v legitimni samoobrambi, veliko žrtev pa je posledica obračuna zločinskih tolp. In še, da ne bo dovolil, da gredo policisti v zapor, tudi če bodo spoznani za krive umora. No, ankete kažejo, da večina Filipincev še podpira karizmatičnega predsednika in njegovo politiko ter sprejema njegov argument, da samo z drastičnimi ukrepi Filipini ne bodo postali narkodržava.