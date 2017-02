Pred sodnika policist, ki je fanta posilil z gumijevko

BOBIGNY – Sodišče v francoskem kraju Bobigny v bližini glavnega mesta Pariz je danes razsodilo, da se bo moral še drugi francoski policist zagovarjati zaradi domnevnega posilstva z gumijevko. Gre za primer 29-letnega Alexandra, ki je utrpel poškodbe anusa, ko so ga na silo strpali v policijsko vozilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem so ga policisti ustavili zaradi domnevne opitosti. To se je zgodilo oktobra 2015.

Primer je ponovno pritegnil javnost zaradi nedavnih izgredov po nasilni aretaciji temnopoltega mladeniča Thea 2. februarja letos. V povezavi s tem primerom so enega policista obsodili posilstva, tri pa poskusa posilstva. Sodnik je danes na sodišču utemeljil, da Alexandrovi zdravniški izvidi dovoljujejo zvišanje obtožbe na posilstvo, ne samo na poskus posilstva, kot je predlagalo tožilstvo.

»Gre za pošteno in pomembno odločitev, na katero smo čakali,« je novinarjem ob tem dejala Alexandrova odvetnica Marie-Cecile Nathan. Obramba in tožilstvo imata sedaj 10 dni časa za pritožbo na sodnikovo odločitev. Če pritožbe ne bo, bodo policista uradno obtožili in preganjali.

Po aretaciji je Alexandre na policijski postaji tožil zaradi bolečin in trdil, da mu je policist na silo v zadnjico zatlačil gumijevko. Policist je med preiskavo zatrjeval, da so poškodbe nastale naključno, ko so ga morali policisti na silo strpati v policijsko vozilo.