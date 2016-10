Pred osnovno šolo ugrabili deklici

SARAJEVO – Bosanski policisti so včeraj zjutraj v Zenici sprožili iskalno akcijo po prijavi, da naj bi bila na poti v osnovno šolo, nekaj sto metrov od šolskega poslopja, ugrabljena deklica, drugi, stari 11 let, je ugrabiteljem uspelo pobegniti.



»Naše ekipe so na terenu, še zbiramo informacije o tem, kaj se je zgodilo,« je povedala predstavnica tamkajšnje policije Aldina Ahmić.



Ugrabitev je prijavila enajstletnica, ki ji je uspelo pobegniti. Zgodilo se je zjutraj pred Osnovno šolo Hasana Kikića v Zenici, natančneje v naselju Tetovo, policija je takoj zaprla ulice v bližini šole in začela iskati dekle, ustavljajo in preiskujejo tudi avtomobile. Ravnateljica šole Hasna Alihodžić je povedala, da bodo najprej prešteli učence in ugotovili, kdo manjka in zakaj. »Naredili smo seznam in kličemo domov, preverjamo, ali so bolni,« je dejala. Njen namestnik Mustafa Krgo je dodal, da je dekle, ki se ji je uspelo rešiti, učenka šestega razreda. »Enajstletnemu dekletu je uspelo pobegniti, drugo policija še išče. Ne vemo, za katero dekle gre, zato v šoli še ugotavljamo prisotnost učencev. Situacija je resna, že večkrat smo predlagali, da bi bila v bližini šole policija, ne samo zaradi tega incidenta, temveč tudi zaradi prodaje alkohola v bližini,« je Krgo povedal za bosanske medije.



Policija naj bi iskala črn kombi, ki so v ga v času izginotja deklice opazili v bližini šole. Pred šolo so se takoj začeli zbirati panični in vidno pretreseni starši. »To se ne sme ponoviti, šola mora imeti varnostnike,« so prepričani. Pravijo, da bodo v prihodnje otroke vozili v šolo, vse do vhodnih vrat. No, po Zenici je slišati, da so ugrabitelji v kombi strpali deklico in med vožnjo zagledali še eno, ko so v vozilo rinili še to, je prvi uspelo pobegniti. »Z dekletom, ki je prijavilo ugrabitev, se še pogovarjamo, tako da ne moremo potrditi niti poskusa ugrabitve niti ugrabitve,« je povedala Aldina Ahmić