Pred njenimi očmi sta se utopila hči in vnuk

VUKOVAR – V Vukovarju se je zgodila strašna tragedija. Hrvaški mediji so pred dnevi poročali, da so iz reke Donave potegnili truplo štiriletnega dečka, ki je stekel po strmini in končal v deroči reki .

Deček naj bi se ob reki sprehajal skupaj z mamo in babico, v nekem trenutku pa je stekel, padel in padel v reko. Za njim se je zapodila mama, ki je dečka skušala doseči in rešiti, a je potonila tudi ona. Vse skupaj je še toliko bolj tragično, ker je vse skupaj z brega reke spremljala dečkova babica, ki je vpila in klicala pomoč. Pritegnila je pozornost ribičev, ki so se nahajali le nekaj sto metrov stran in na pomoč poklicali policijo, poroča 24sata.

Dečkovo truplo so našli približno dvesto metrov stran od mesta, kjer je padel v reko. Reševalci so ga oživljali, a bilo je prepozno. Trupla dečkove mame za zdaj še niso našli. Policisti pa so pojasnili, da je ženska, ki je vsemu skupaj bila priča v velikem šoku in stresu. Z njo naj bi bilo celo tako hudo, da jim ni zmožna podati podatkov, ki bi lahko pomagali v preiskavi. Ženska naj bi pred policisti ves čas ponavljala »moj drugi otrok.«

Iskanje maminega trupla je oteženo tudi zato, ker se na tem mestu nahaja veliko število plovil.