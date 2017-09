Prebil verigo varnostnikov in stekel naravnost v plamene

RENO – Letošnja izvedba slovitega festivala The Burning Man (Goreči mož) v puščavi ameriške zvezne države Nevada se je končala tragično za 41-letnega Joela Mithcella iz Oklahome. Moški je v soboto okoli pol enajstih ponoči opazoval enega od vrhuncev druženja – sežig 15-metrskega lesenega kipa moža. Iz neznanega razloga je med gorenjem velikanske skulpture prebil človeško verigo varnostnikov, se večkrat spretno izognil gasilcem in stekel naravnost v plamene. Ker se je kip začel podirati, niso mogli takoj do njega in mu pomagati. Pozneje so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico Davis v Kaliforniji, a je umrl zaradi opeklin. Njegova mama Johnnye Mitchel je povedala, da je živel v Švici, a je pripotoval v ZDA, da bi si ogledal sončev mrk in se udeležil slovitega festivala v puščavi.

Burning man spada med najbolj posebne festivale na svetu. Začelo se je pred leti z manjšo skupino prijateljev in znancev, letos pa se ga je udeležilo več kot 70.000 ljudi, ki so uživali v dnevih zabav in umetniških projektov v osrčju puščave Black Rock približno 160 kilometrov severno od Rena.

Aaron je bil zaposlen v gradbeništvu. Preden je stekel v plamene, ni bil pijan, preiskovalci tragedije pa domnevajo, da je bil pod vplivom drog, vendar še čakajo na uradne izsledke obdukcije. Nekateri celo ugibajo, da je bil prepričan, da se bo po smrti v plamenih gorečega človeka ponovno rodil. Kakor koli, njegova smrt je pretresla obiskovalce festivala in njegove najbližje.