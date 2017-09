Pravi biser: Marko oropal banko, a pustil svoje podatke

ZAGREB – Marko H. (20) se je odločil oropati banko v središču hrvaške prestolnice. Bančnemu uslužbencu je predal listek, kjer je pisalo: »Dajte mi denar ali pa bom aktiviral ročno bombo.«

Dal jim je svoje podatke

A se je rop za Marka slabo končal, saj je pred tem na enem od bančnih okenc pustil svoje osebne podatke, ker je želel skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je poročal 24 sata. Bančni uslužbenec se je Markove grožnje vseeno ustrašil in mu je predal ves denar, ki ga je lahko. Marko je nato pobegnil, vse pa so posnele kamere v poslovalnici. Mladi ropar ni imel maske, kar je policistom le olajšalo delo. Po nekaj dneh so ga prijeli in zdaj ga čaka sodišče.