Požarov v Kaliforniji ne morejo omejiti

SONOMA – Gozdni požari v Kaliforniji bi lahko postali najbolj uničujoči v zgodovini Združenih držav. Na območju severno od San Francisca, kjer je ogenj že zahteval 23 življenj in je uničil najmanj 3500 domov, so zapihali stalni vetrovi, ki dosegajo hitrost do 72 kilometrov na uro. Zaradi odsotnosti vlage bi se lahko ogenj še bolj razširil. »Postalo bo še hujše, preden se bodo stvari začele izboljševati,« je povedal vodja gasilcev Ken Pimlott.

700 kvadratnih kilometrov prekriva požar.

Oblasti so že evakuirale celotna mesta, med njimi Calistogo, letovišče, ki slovi po vinu in termah. Preselili so na desettisoče ljudi, ki so na verandah svojih domov pustili kekse za gasilce in prošnje, naj rešijo njihov dom. Po Kaliforniji trenutno pustoši 22 požarov, ki po štirih dneh besnenja prekrivajo okoli 700 kvadratnih kilometrov površine. Številni so nenadzorovani, zaradi obsega požarov dosedanje taktike niso pomagale. Razmere so zelo kritične, katastrofalne. Po celotnem območju padajo črne saje, ki prekrivajo domove in druge premete. »V preteklosti smo že imeli velike požare,« je povedal guverner Jerry Brown, »ta pa je največji, najbolj resen in še vedno traja.«

Na delu je 8000 gasilcev in pomožno osebje, prihaja pomoč iz Arizone, Nevade, Washingtona in Oregona. Požari se širijo na območju, kjer pridelujejo najboljša vina v Združenih državah. Nastala škoda je že zdaj izjemno velika.