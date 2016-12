Požar: ženska gola klicala pomoč, moški skočil iz 12. nadstropja

ZAGREB – V nedeljo zjutraj so bili gasilci in stanovalci naselja Sopot priča nenavadnemu dogodku. Po izbruhu požara v stanovanju v 12. nadstropju je moški skočil z balkona na klimo, žensko, ki je klicala na pomoč, pa so našli golo.

Oblak črnega dima

Dve osebi so morali prepeljati v bolnišnico, ena izmed njiju pa je v kritičnem stanju. Ogenj je zajel stanovanje, gosti dim pa se je valil tudi v druga stanovanja.

»Hotela sem vzeti tablete kakor vsako jutro. Ko sem vstala, sem zavohala dim s hodnika in slišala krike na pomoč. Odprla sem vrata, vame je butnil oblak črnega dima in me začel dušiti,« je opisala dogajanje ena izmed stanovalk.

Gola klicala na pomoč

Vzrok požara še ni znan, a sumijo, da je krivec človeški dejavnik. Stanovalec je namreč znan po tem, da pogosto prireja zabave, ki se zavlečejo pozno v noč, na njih pa naj bi pogosto tudi konzumirali droge

»Imeli so zabavo, napili so se, eden izmed njih pa je zaspal s prižgano cigareto, zaradi česar je zagorel kavč, na katerem so spali,« je povedal eden izmed sosedov. V stanovanju so bile v času, ko je izbruhnil požar, štiri speče osebe. Sosedi, ki so pritekli na pomoč v 12. nadstropje, so povedali, da je tam na pomoč klicala ženska, ki je bila povsem gola, drug moški pa je skočil z balkona gorečega stanovanja in pristal na klimi stanovanja eno nadstropje nižje.