Požar v internatu: umrlo sedem deklet

NAIROBI – V internatu v kenijski prestolnici Nairobi je danes zjutraj izbruhnil požar, pri čemer je umrlo sedem deklet. Še 10 so jih zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, je povedal kenijski minister za izobraževanje Fred Matiangi med ogledom prizorišča tragedije. Vzrok zanjo še ni znan. Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah v internatu elitne državne dekliške šole Moi. »Zadevi moramo priti do dna. Policija in druge pristojne službe so že začele preiskavo in zagotavljam vam, da bodo preiskovalci neizprosni,« je še povedal Matiangi, ki je v državi pristojen tudi za notranje zadeve. Šola, ki jo obiskuje več kot 1000 deklet, starih od 14 do 18 let, bo v prihodnjih dveh tednih, kolikor naj bi trajala preiskava, ostala zaprta.

V Keniji je lani prišlo do vrste požarov v šolah. Takrat je v treh mesecih zagorelo v več kot 100 šolah. Krivdo za te dogodke so oblasti in mediji pripisali okoli 150 učencem in 10 učiteljem z različnimi motivi. Med drugim naj bi se nekateri tako želeli maščevati nekdanji državni izpitni komisiji, ki naj bi s prodajo testov in odgovorov bogato služila.