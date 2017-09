Potovala na Tajsko, se zaljubila in pristala v zaporu

HOŠIMINH – Po treh letih za rešetkami 30-letna Rusinja še vedno upa, da se bo lahko izognila smrtni kazni. Čeprav je mami že poslala poslovilno pismo, Maria Dapirka ne želi vreči puške v koruzo. S pomočjo zagovornikov še vedno poskuša dokazati, da ji je tri kilograme kokaina v ročno prtljago podtaknil njen takratni ljubimec, ki se je pretvarjal, da je profesionalni nogometaš.



Dapirkova je živela na Tajskem, ko je spoznala Nicka. Prijeli so jo, ko je na letalu iz Singapurja poskušala v Vietnam prenesti drogo. Nick, znan tudi kot Chib Eze, naj bi redno zapeljeval dekleta, nato pa jih prevaral, da so zanj prenašale mamila. Včeraj bi ji morali na sodišču izreči dokončno kazen, a je sodišče v mestu Hošiminh izrek sodbe že petič prestavilo, ker bodo podrobnosti še raziskali. Njen zagovornik Sunkar Nurmagambetov je povedal: »Pisala je svoji družini in povedala, da še ni izgubila upanja, vendar razume, da ji grozi smrtna kazen ali dosmrtna ječa.«

3 leta že sedi v vietnamski ječi

Nick naj bi bil zločinec iz Nigerije, ki dekleta manekenskega videza najprej zapelje, laže jim, da je nogometaš ali veliko ime modne industrije. »Dekleta, ki jim obljubi, da se bo z njimi poročil, večinoma ne slutijo, v kaj so se spustile.«

Med njegovimi žrtvami naj bi bila tudi 22-letna Kolumbijka Juliana Lopez, študentka in model. Lani so na dosmrtno ječo obsodili 20-letno manekenko iz Kazahstana Akzharkyn Turlybay, prav tako Nickovo žrtev. Raziskovalci sumijo, da v Aziji deluje mreža moških iz Nigerije. Pred aretacijo je bila Dapirkova zagreta športnica, ki ni kadila in pila alkohola.