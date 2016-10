Postreljeni v spalnici

ISLAMABAD – V napadu skupine oboroženih moških na policijsko postajo v jugozahodnem pakistanskem mestu Kveta je umrlo najmanj 60 ljudi, 117 je ranjenih. Med atentatom, ki je trajal pet ur, je bilo v stavbi več kot 200 ljudi, večina žrtev so policijski kadeti. »Planili so v našo spalnico in začeli streljati, mi pa smo bežali,« je povedal eden od kadetov, ki je preživel, in dodal, da so imeli zamaskirani moški v rokah kalašnikovke.



Bilo jih je pet ali šest, so poročali lokalni mediji, policija pa je povedala, da so bili trije: dva sta nosila pas z eksplozivom in sta se razstrelila, enega je ubil pripadnik varnostnih sil. General Šer Afgun je povedal, da so varnostne službe ujele pogovor med napadalci in njihovimi nadrejenimi, iz katerega so razbrali, da gre za militantno skupino Laškar e Džangvi, povezano s talibani. Ta skupina, ki ima sedež v pokrajini Pundžab, je že prej napadala v Balučistanu, motiv za napad na policijsko akademijo pa ni znan, je dejal Sarfaraz Bugti, balučistanski minister za notranje zadeve.



Vojska in policija sta v policijsko akademijo prišli 20 minut po začetku napada in takoj začeli operacijo reševanja, ki je trajala pet ur. Ponedeljkov večerni napad v Pakistanu je najhujši po napadu samomorilskega bombaša na bolnišnico v Kveti, v katerem je umrlo 70 ljudi. Dobro je bil koordiniran, napadalci so streljali z več položajev, potem pa vstopili v zgradbo, kjer je spalo od 200 do 250 kadetov, sicer pa naj bi po poročanju nekaterih medijev tam bivalo približno 700 nabornikov.